Declarações do treinador do Santa Clara, Mário Silva, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo das meias-finais da Taça da Liga:

«Orgulhosos por o que eles fizeram hoje e pelo trajeto até aqui. Merecido estar cá nesta festa do futebol. Tudo fizemos para ganhar, para dignificar o espetáculo. Lógico que temos pela frente uma equipa poderosa. Sabíamos que tínhamos de aproveitar alguns momentos e conseguimos aproveitar.»

«Tivemos a infelicidade de, depois de estar a ganhar 1-0, de termos um golo na própria baliza. Depois, sofremos um segundo golo… nada contra o Sporting, mas sofremos um segundo golo estranho. Chego a um ponto em que já não percebo bem as regras. Penálti, ok, pode aceitar-se, mas a expulsão daquela forma, acho injusto. Mas são as regras, nada contra isso. Agora, claramente que estão na final as equipas que toda a gente queria que estivessem na final. Tudo fizemos para contrariar isso. Infelizmente não conseguimos. Agora, virar todas as atenções para o próximo jogo, muito difícil, contra o Boavista, em casa.»

«Espero que os adeptos que vieram cá, que não foram muitos, mas foram bons, que tenham saído daqui orgulhosos, porque eu estou muito orgulhoso dos jogadores. Não gosto muito de falar com os jogadores no final do jogo, mas tive de dar-lhes esta palavra. Foram bravos. Mesmo com um a menos, tentámos, mexemos, descaracterizamos a organização em busca de um golo que, pelo menos, desse acesso aos penáltis. Termina a história do Santa Clara esta época na Taça da Liga, mas uma história muito positiva.»