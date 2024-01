O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, sublinhou esta segunda-feira que a «dinâmica» de jogo preparada para o embate das meias-finais da Taça da Liga, ante o Sporting, «não fugirá muito» do que possa ser um eventual regresso de Marcus Edwards ao lado direito do ataque dos leões, onde nos últimos três jogos foi Francisco Trincão o titular.

«Honestamente, acredito que, a haver alguma alteração, passará pelo Edwards no lugar do Trincão. Não acredito que o Ruben faça mais mexidas, até porque a equipa tem dado respostas dentro do que é ter o Pedro Gonçalves mais baixo em relação ao seu posicionamento mais habitual. A dinâmica que nós esperamos não fugirá muito do que nós preparámos com a inclusão desse jogador», afirmou Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, questionado pelo Maisfutebol.

Trincão e Paulinho foram opções de início nos últimos três jogos do Sporting, junto a Viktor Gyökeres, com Pedro Gonçalves a atuar no meio-campo. Edwards voltou a ter minutos em Vizela, saindo do banco, depois de ter lidado com uma gripe. Nesta sequência de jogos, o Sporting acentuou a veia goleadora, ao marcar 12 golos em três jogos, nas vitórias ante o Tondela (4-0 para a Taça) e em Chaves (0-3) e em Vizela (2-5), para a Liga.

«O que nós preparámos foi ter dois jogadores mais adiantados, mais próximos da nossa linha defensiva, ter um meio-campo com um jogador mais fixo, mais de equilíbrios e ter o Pedro que possa fazer o jogador de ligação, a largura sempre dada pelos seus laterais. Não fugirá muito do que estamos à espera, independentemente de ter soluções que possam alterar os jogadores em si. Mas não me parece que as dinâmicas possam alterar, porque a grande diferença será com o Pedro Gonçalves jogar mais à frente e ter mais um médio por trás, ou jogar ali como segundo médio, o que eu acredito que possa vir a acontecer.»

O Sp. Braga-Sporting tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Nuno Almeida é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.