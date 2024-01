Artur Jorge falou esta segunda-feira na projeção do jogo desta terça-feira, frente ao Sporting, relativo à meia-final da Taça da Liga, garantindo que não espera surpresas no adversário.

«A haver alguma alteração, será a chegada do Edwards no lugar do Trincão, até porque a equipa não tem tido mais mexidas. A dinâmica do Sporting não fugirá muito daquilo que nos preparámos, com o Pote mais estabilizado sobre o meio campo», garantiu Artur Jorge.

Pelo caminho, o treinador do Sp. Braga falou de Gyokeres, que é o elemento que mais tem feito a diferença nesta equipa que lidera a Liga.

«É um jogador de destaque no Sporting, que tem feito a diferença em termos ofensivos, por aquilo que trabalha e pelo que desgasta nas defesas adversárias. É um jogador claramente acima da nossa Liga, mas o Sporting tem, no seu todo, uma equipa que é muito perigosa, pela sua dinâmica e pela sua capacidade mental», frisou.

«Está em primeiro lugar da Liga e o título de campeão será o que os seus adeptos mais desejarão, mas vamos amanhã ter também seguramente um Sporting a lutar pela final. E por isso temos de fazer muito de tudo, não só a travar as individualidades do Sporting, mas também a dinâmica coletiva que pode fazer a diferença.»

O Sp. Braga-Sporting tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Nuno Almeida é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.