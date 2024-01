*Por Tomás Brito

A figura do jogo: Ricardo Horta

Mais uma! O português continua a somar boas exibições e presenteou esta final com um golo soberbo, que ditou o empate do Sp. Braga ainda na primeira parte, permitindo aos minhotos continuar a sonhar. Pelos pés do português não saiu só o golo, mas também grande parte do jogo do Sp. Braga. Momento fulcral aos 65 minutos, quando viu a cartolina amarela por ter agarrado Alejandro Marques e evitado o que poderia ter sido um contra ataque fatal. Herói da final de Leiria.



O momento do jogo: Ricardo Horta encheu o pé e chutou do meio da rua (minuto 20)

O Sp. Braga sofreu cedo, mas o médio não se deixou ficar e marcou um golaço na sequência de canto. Cruzamento de Rodrigo Zalazar apontado ao pé direito do português, que não deixou sequer a bola tocar no chão e colocou-a imediatamente no fundo das redes. Com o golo, os minhotos acordaram e conseguiram reagir.

Outros destaques:

Cassiano

Um excelente jogo do avançado brasileiro. Preponderante no primeiro golo do Estoril, tanto por ter ganho a falta que deu o penalti, como ainda o converteu com um remate rasteiro sem hipóteses para Matheus. Foi substituído aos 60 minutos, exausto, depois de ter dado tudo em campo.

Mateus Fernandes

Canivete suiço do Estoril. O médio português fez uma bela exibição, e encheu o campo. Não desistiu de nenhuma bola e passou o jogo a descer e subir no terreno. Mostrou qualidade em vários passes longos e verticais, sempre tentando encontrar colegas soltos. Relativamente aos adversários, não tiveram tarefa fácil com o jogador emprestado pelo Sporting por perto. A equipa do Estoril tem de agradecer a Mateus Fernandes pelo seu esforço incansável.

Rodrigo Zalazar

Bom jogo do uruguaio, lado a lado com Vítor Carvalho e João Moutinho, foi imperativo no meio campo dos minhotos. Importante no momento da assistência, ao bater o canto que originou o golo de Ricardo Horta. Artur Jorge só tem de agradecer pela vinda do reforço no verão.

Roger Fernandes

O extremo do Sp. Braga fez história e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a disputar uma final da Taça da Liga, com 18 anos, dois meses e seis dias de idade. Quando entrou, aos 56 minutos, espalhou a sua magia no relvado, cumprindo sempre que tinha bola. O anterior detentor do registo era Nuno Mendes, com 18 anos, sete meses e quatro dias, quando jogou pelo Sporting, na época de 2020/21, acabando também por vencer o troféu.