Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota na final da Taça da Liga (2-0) contra o FC Porto:



«Não saio convencido nem deixo de estar convencido. É difícil encontrar as palavras neste momento. Fizemos um excelente jogo, a primeira parte foi muito boa. Houve aquele azar que resultou no golo do FC Porto, mas tentámos sempre jogar. Na segunda parte o jogo acabou aos 75 minutos. Jogámos melhor, criámos mais ocasiões, mas é assim.»



[O que mudou da primeira para a segunda parte]:



«Defendeu com mais um, baixando o Galeno. Quisemos acertar depois com o Ugarte e levámos mais a bola para a frente. Depois da expulsão o jogo acabou. Lutámos pela vida, tentámos fazer um golo, mas acabámos por sofrer outro.»



[Que mossa faz ao Ruben esta final perdida]:



«Em mim? Nenhuma. Nos jogadores causa mais. É mais difícil para eles, mas já deviam estar habituados. Por vezes estas coisas acontecem. Na quarta-feira temos jogo para o campeonato.»



[O que pode tornar esta uma época positiva do Sporting]: «É ganhar o próximo jogo.»