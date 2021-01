Wilson Manafá está recuperado da covid-19 e já integrou o treino deste sábado do FC Porto, de preparação do encontro de terça-feira com o Sporting, da final four da Taça da Liga, confirmou o Maisfutebol.

O lateral portista tinha sido diagnosticado com a infeção do novo coronavírus na mesma altura em que Carraça e Fábio Vieira, mas estes ainda não se juntaram aos companheiros nos treinos.

Também o jovem Francisco Meixedo, guardião da equipa B frequentemente chamado aos trabalhos com a equipa principal, testou positivo e, mais recentemente, Otávio foi diagnosticado véspera do jogo com o Benfica para a Liga.