Neto, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a conquista da Taça da Liga contra o Benfica, em Leiria:

«Esta equipa não para de surpreender. Quando é para dizer presente, esta equipa está sempre num modo muito forte. Começámos a ganhar o hábito de jogar finais e de ganhá-las. Foi por aí que a mentalidade do Sporting começou a mudar neste ano e meio. Espero que continue assim.»



[Segredo?]: «Temos de falar de trabalho e do que o mister nos conseguiu trazer. Acreditamos num sistema e numa estratégia de jogo difícil de contrariar. Acreditamos na ideia e depois há muita união dentro e fora do campo. Isso faz com que as coisas aconteçam.



O momento-chave? O golo do Inácio galvanizou a equipa para uma grande segunda parte. Foi sinal de uma entrada forte. O capitão, já que falou, é o Seba. Certamente está muito feliz por nós. Gostaríamos que ele estivesse aqui também.»