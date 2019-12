O Sporting defronta o Portimonense no Algarve, neste sábado, num jogo em que precisa de ganhar para ainda poder sonhar com o apuramento, ainda que continue dependente de um deslize do Rio Ave com o Gil Vicente.

Contudo, na antevisão à partida, Silas garante que os leões vão pensar apenas no seu jogo.

«Só nos interessa um resultado. Vamos defrontar o líder do grupo e o empate para o Portimonense pode dar. Para nós, só a vitória. Vamos lá para ganhar, sem pensar no outro jogo. Só temos uma coisa a fazer, que é ganhar. Depois logo se vê o que acontece no outro jogo. Acredito que o Gil Vicente pode ganhar ao Rio Ave. Tem feito bons resultados», disse, em declarações à Sporting Tv.