Declarações de Otávio Moreira, adjunto do Marítimo, na flash interview à Sport TV, após a derrota em Alvalade, frente ao Sporting (5-0), na terceira e última jornada do Grupo B da Taça da Liga:

«[Análise do jogo] O resumo é fácil de fazer. Vínhamos com um plano estratégico bem definido e, logo no primeiro minuto, sofremos um golo numa desatenção, não controlámos bem a linha nem a profundidade. Depois, sofremos o segundo golo.

Na segunda parte, tivemos outra atitude, demos outra imagem e quero valorizar o que fizemos na segunda parte, que nos vem dar algum alento para o que aí vem.

[Nada sai bem nesta altura] Estamos numa fase complicada, vimos de três derrotas, queríamos ganhar confiança, mas sabemos o que é jogar em casa de um grande e logo no primeiro minuto sofremos. Mas é futebol, temos de levantar a cabeça e preparar já o campeonato.

[Questão mental dos jogadores] Agora, fundamentalmente, é levantar o moral dos jogadores. Eles perderam a confiança, algo natural face aos resultados. Temos de tentar elevar esses níveis de confiança para o Marítimo conseguir os objetivos até ao final da época.»