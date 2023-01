Paulinho terminou o Arouca-Sporting (1-2) em evidentes dificuldades. O avançado, que marcou os dois golos do triunfo leonino, ficou no relvado após o apito final, queixando-se de dores no ombro direito.

Assistido no local pelo departamento do Sporting, Paulinho acabou por regressar aos balneários com o ombro direito imobilizado, levantando dúvidas sobre a sua utilização na final da Taça da Liga, agendada para o próximo sábado, frente a FC Porto ou Académico de Viseu.

Veja as imagens: