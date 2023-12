*Por Mariana Rebelo Silva

Figura do jogo: Daniel Bragança marca e assiste

É a figura incontornável deste jogo, com influência acentuada no marcador. Foi ele que abriu o marcador, depois de uma grande jogada dos leões, ao receber uma bola no peito, na área, antes de rematar já em desequilíbrio. Ainda na primeira parte, fez a assistência, de calcanhar, para Paulinho fazer o segundo. Mesmo adoentado, como Ruben Amorim contou no final do jogo, foi figura de relevo num jogo importante que carimba a passagem da equipa leonina às meias-finais da Taça da Liga.

Momento do jogo: o golo inaugural de Daniel Bragança

O primeiro golo do jogo, de Daniel Bragança, foi desbloqueador da partida. O Sporting entrou forte e manteve-se em supremacia, mas apenas aos 17 minutos, conseguiu inaugurar o marcador. Um golo que deixou o Sporting, que até podia perder por 1-0, bem mais tranquilo no jogo.

Outros destaques: confira o FILME DO JOGO

Hélder Tavares

Entrou muito bem aos 72 minutos e brilhou com um golo acrobático, quatro minutos depois. Aproveitou uma bola que Matheus Reis deixou passar para marcar com um pontapé de bicicleta e deu o último impulso que a equipa precisava para se aguentar, a lutar, até ao final pelo empate.

Ricardo Silva

O guardião do Tondela esteve em destaque no jogo. Mostrou-se, quase sempre, seguro, sobretudo, aos 65 e 66 minutos, em duas grandes defesas a remates de Trincão e Paulinho.