A seis minutos do final, o Rio Ave teve um golo anulado na partida frente ao Gil Vicente. Nuno Santos cruzou para a área, Denis caiu sem que nenhum adversário lhe tivesse tocado e Piazón rematou para o fundo da baliza.



O árbitro apitou antes de a bola entrar sequer na baliza da formação de Barcelos. Lembre-se que na fase de grupos da Taça da Liga não há VAR.



No final do encontro, Carvalhal revelou que ia pedir a demissão do comando técnico do Rio Ave.



Com o nulo em Vila do Conde e com a vitória do Sporting em Portimão, os leões qualificaram-se para a final four.



