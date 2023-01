Harry Kane voltou a ser decisivo, desta vez na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, ao marcar o golo solitário na vitória do Tottenham sobre o Portsmouth. Foi o 265.º golo do internacional inglês ao serviço do clube londrino e o avançado, agora, fica a apenas um de alcançar Jimmy Greaves, o melhor marcador de todos os tempos da história dos Spurs.

Depois de uma primeira parte sem golos, Harry Kane fez o que melhor sabe fazer, logo a abrir a segunda parte, aos 50 minutos, a passe de Sessegnon. O possante avançado fica agora a apenas um golo de igualar a marca história de Greaves e poderá consegui-lo num jogo grande, no dérbi londrino frente ao Arsenal, já na próxima ronda da Premier League.

Num sábado longo, com 22 jogos da Taça de Inglaterra, além do Tottenham também já garantiram «bilhete» para a próxima fase Southampton, Leicester, Preston North End e Reading.

Liverpool e Wolverhampton vão fechar esta longa sequência de 22 jogos num confronto que está marcado para as 20h00 deste sábado.

Resultados deste sábado

Crystal Palace-Southamptom, 1-2

Gillingham-Leicester, 0-1

Preston North End-Huddersfield, 3-1

Reading-Watford, 2-0

Forest Green Rovers-Birmingham, adiado

Tottenham-Portsmouth, 1-0

Bournemouth-Burnley, 15h00

Blackpool-Nottingham Forest, 15h00

Boreham Wood-Accrington Stanley, 15h00

Chesterfield-West Brom, 15h00

Fleetwood Town-Queens Park Rangers, 15h00

Hull City-Fulham, 15h00

Ipswich-Rotherham United, 15h00

Middlesborough-Brighton, 15h00

Milwall-Sheffield United, 15h00

Shresbury Town-Sunderland, 15h00

Brentford-West Ham, 17h30

Coventry-Wrexham, 17h30

Grimsby Town-Burton Albion, 17h30

Luton-Wigan, 17h30

Sheffield Wednesday-Newcastle, 18h00

Liverpool-Wolverhampton, 20h00