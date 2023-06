A final da Taça de Inglaterra, que está a decorrer no Estádio de Wembley, começou com um golo histórico, com o Manchester City a abrir o marcador com o golo mais rápido numa final deste mesma competição. Foram apenas 13 segundos entre dois pontapés de Gundogan.

Foi o jogador alemão que deu o pontapé de saída, com um passe atrasado para Ortega que, por vez, colocou na frente. Haaland amorteceu de cabeça, Gundogan invadiu a área e fuzilou De Gea.

Tudo isto em apenas 13 segundos, o golo mais rápida da história, numa final da Taça de Inglaterra.

Ora veja: