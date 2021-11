O Estoril começou cedo a mostrar o que vinha fazer a Serpa e, apesar de ter sido a equipa local a criar os primeiros sinais de perigo, aos três minutos, foi depois o clube do principal escalão do futebol português a mostrar os galões.

Leonardo Ruiz, aos 14 minutos, abriu caminho para os desvanecer do sonho da equipa alentejana mas, por outro lado, abriu as portas de outro sonho, o seu, tentar chegar à final da prova rainha do futebol português e quem sabe vencê-la.

Chiquinho, aos 18 minutos, ampliou a vantagem e, a partir daí, já só se viu o Serpa ao cair do pano da primeira parte, quando Iaquinta fez tremer a defesa do Estoril, obrigando Thiago Silva a defesa apertada.

A expectativa para os locais que assistiam à partida - cerca de mil - era grande para a segunda parte, pois esperavam pelo menos um golo para os da casa para que se pudesse fazer a festa na Cidade Branca.

Contudo, o segundo tempo trouxe mais do mesmo, com os estorilistas a manterem a toda imprimida no primeiro tempo e ampliarem cedo a vantagem. Leonardo Ruiz viria a bisar na partida, aos 55 minutos, depois de Francisco Geraldes ter ameaçado a marcação de um livre para a baliza, mas deixou para o companheiro de equipa fazer o terceiro.

Os 'canarinhos' continuavam tranquilos na partida e ainda mais ficaram quando Geraldes, que já merecia o golo, viria a marcar aos 57 minutos, a passe de Chiquinho.

Bruno Pinheiro começava nesta altura a fazer a gestão do plantel e retirou de campo Chiquinho e Ruiz, que tinham sido influentes até esse momento.

Mas, mesmo apesar das alterações, o Estoril não baixou a guarda e continuou a criar oportunidades, tendo culminado com o 5-0, aos 76 minutos, por Clóvis. Mão cheia que igualava o resultado de há 40 anos, num jogo entre as mesmas equipas.

Apesar do resultado desnivelado, a festa da Taça fez-se em Serpa, mais não fosse pela oportunidade que existiu de se assistir, no Alentejo, a um jogo com uma equipa da I Liga, algo que não vem sendo muito normal por estes dias, uma vez que o Serpa é a única equipa do distrito de Beja que está numa competição nacional.

FICHA DE JOGO



Complexo Desportivo Manuel Baião



Árbitro: António Nobre



Golos: Leonardo Ruiz (14m, 55m), Chiquinho (18m), Francisco Geraldes (57m) e Clóvis (77m)



Serpa: Rui Rosindo; Rui Martins, Brenner, David Prata, António Infante (Rúben Santos, 73m), Diogo Conceição, João Malagueta, Marcos Delgado, Luiz Henrique (João Raposo, 73m), Tiago Floreano (J. Vilão, 84m) e Iaquinta (R. Oca, 84m).



Estoril: Thiago Silva; David Bruno, João Gamboa (J. Gamboa, 73m), Patrick William, Joãozinho, Rosier (Volnei, 46m), Francisco Geraldes, Rodrigo Valente, António Xavier, Chiquinho (R. Meshino, 63m) e Leonardo Ruiz (A. Clóvis, 63m).



Disciplina: cartão amarelo a Luiz Henrique (16m), Rosier (42m), Marcos Delgado (53m), David Bruno (66m), Jorge Raposo (90m), e P. William (90+2m)

*Por Nuno Lima