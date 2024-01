No lançamento do (re)encontro com o Sp. Braga, desta feita a contar para os oitavos da Taça de Portugal, Roger Schmidt lembrou que cada partida tem a respetiva história, recusando qualquer influência da derrota nos “quartos” da Prova Rainha, em casa dos bracarenses.

«No ano passado fizemos um bom jogo, porque estivemos reduzidos a dez unidades e fizemos uma boa partida. Amanhã tudo começa do zero e temos de fazer um jogo muito bom», começou por responder, em conferência de imprensa.

Questionado sobre alterações entre os titulares, o técnico alemão aproveitou a deixa e apontou ao calendário congestionado.

«Penso sempre em colocar os melhores jogadores em campo. Mas, se jogamos de três em três dias, devemos ponderar algumas alterações, para gerir o cansaço e a condição física. No fim, serão os jogadores a exigir o tempo de jogo, porque os melhores argumentos serão sempre jogar muito bem. Precisamos dessa competição na equipa, a juntar ao espírito do grupo, que é muito bom», explanou.

Numa antevisão em que o mercado de transferências ficou à porta, Schmidt disse ainda ter apreço elevado pela Taça de Portugal e salientou o «bom momento» que o Benfica atravessa.

No boletim clínico das águias continuam Bah, Tengstedt, Neres e Bernat. Depois de vencer em casa do Sp. Braga, em dezembro, para a Liga, o Benfica recebe os minhotos esta quarta-feira. Encontro agendado para as 20h45.

Na última época, em fevereiro, os bracarenses triunfaram nos penáltis, na receção às águias, a contar para os quartos da Prova Rainha.