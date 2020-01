A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, os horários das meias-finais da Taça de Portugal.



Dia 4 de fevereiro o Benfica recebe o Famalicão, na Luz, às 19h15. No mesmo dia, o FC Porto vai ao Fontelo defrontar o Académico de Viseu, às 20h45.





Por sua vez, dia 11 de fevereiro as águias jogam em Vila Nova de Famalicão (às 19h15 enquanto os azuis e brancos defrontam os viseenses no Dragão, às 20h45.