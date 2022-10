A FIGURA: Wilson

Absolutamente decisivo na segunda parte! O guarda-redes do Caldas abriu a segunda parte a sofrer um golo de Musa, mas depois negou-lhe o golo quatro vezes. E ainda fez o mesmo a Diogo Gonçalves, já quando a equipa da casa tinha chegado ao empate. Na segunda parte, fez-se mesmo figura com defesas importantíssimas. Nos penáltis não teve hipóteses, apesar de ter estado perto de defender os dois primeiros. Mas foi ele quem segurou o sonho até ali.

O MOMENTO: conto de fadas do menino da Mata

Gonçalo Barreiras já foi tudo no Caldas. E tem apenas 20 anos. Nesta noite, diante do Benfica, num jogo tão especial, tornou-se também protagonista de um sonho vivido por milhares nas bancadas onde ele tantas vezes foi adepto. É verdade que o golo que marcou a Helton Leite não valeu o apuramento para a fase seguinte, mas foi um momento bem especial.

OUTROS DESTAQUES

Musa

A entrada do avançado croata ao intervalo revolucionou o futebol do Benfica. Musa entrou com vontade e mostrou-o com uma grande arrancada pela direita logo nos minutos iniciais, que só terminou com defesa de Wilson. Mas à segunda, Musa não perdoou. Depois de deixar dois adversários para trás com uma bela jogada, o croata rematou rasteiro ainda de fora da área e marcou um grande golo. Perdeu depois uma mão cheia de duelos com o guarda-redes do Caldas, mas deixou muito boa imagem na Mata.

Brooks

Estreia a titular do defesa-central norte-americano que teve muito trabalho frente ao Caldas. Na primeira oportunidade para mostrar o que vale aos adeptos encarnados, o ex-Wlfsburgo mostrou… força. Sempre muito impetuoso na abordagem aos duelos, foi avisado cedo pelo árbitro e controlou os ímpetos depois, arrancando para uma exibição segura.

Helton Leite

No período em que o Caldas se mostrou mais perigoso, nos últimos dez minutos da primeira parte, foi aquilo que se exige a um guarda-redes de clube grande: fundamental. Fez uma enorme defesa a desviar para o poste um remate de João Silva e manteve o resultado em branco.

Enzo Fernández

A argentino não descansa. Não sai da equipa titular. Seja o jogo no Parque dos Príncipes ou no Campo da Mata. Roger Schmidt não abdica do camisola 13 e Enzo responde com rendimento. Nem que tenha de jogar 120 minutos, como aconteceu nesta terceira eliminatória da Taça. Com a qualidade habitual.

Gonçalo Barreiras

O menino que é do Caldas desde sempre fez-se herói do clube da terra ao marcar o golo que assustou o Benfica, num estádio onde já foi apanha-bolas e tantas vezes adepto. Viveu uma note de conto de fadas que só não foi mais perfeito porque o Caldas acabou por ficar pelo caminho nos penáltis.

Thomas Militão

O capitão do Caldas foi a imagem da equipa: sempre seguro e confiante. O bom posicionamento permitiu-lhe cortar inúmeros cruzamentos do Benfica e foi ainda capaz de mostrar qualidade no momento de sair a jogar. Saiu de jogo completamente esgotado e sob enorme ovação no prolongamento.

Tarzan

O avançado português é um dos apenas três profissionais do plantel do Caldas e mostrou ter muita qualidade, mesmo a jogar mais recuado do que lhe é habitual. Mostrou sempre grande critério e com isso as transições do Caldas colocaram sempre dificuldades ao Benfica.