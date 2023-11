João Faria, capitão do Dumiense, na flash interview à Sport Tv, após a derrota por 8-0 em Alvalade, diante do Sporting, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Sentiu que este Sporting era diferente daquele que defrontou no ano passado?] Foi muito diferente. Sabíamos que íamos apanhar um Sporting muito forte. A maior diferença entre o jogo deste ano e do ano passado é que este ano o Sporting está mais forte, acredita mais em si. No ano passado, nós próprios, dentro de campo, sentíamos que eles não estavam a acreditar muito… não no processo nem na ideia, mas notava-se que estavam em baixo. Este ano, notou-se que estão alegres e confiantes pelos passes e movimentos.

[Dumiense tentou sair por trás. Foi por isso que tiveram este resultado tão duro?] Tínhamos uma ideia bem trabalhada, na primeira parte conseguimos executar bem a ideia, pressionámos alto quando o tínhamos de fazer e baixámos o bloco quando devíamos Não viemos aqui com autocarro, foi sempre bloco médio/baixo, nunca bloco baixo. Na segunda parte, decidimos arriscar um bocadinho, também fruto do resultado, mas quando se dá uma "abébia" eles vêm por aí fora… Aí não tens hipótese, é muito difícil.

[Presença dos adeptos em Alvalade] Uma palavra de agradecimento, sabemos que esta viagem é muito difícil parta eles. Eles estão orgulhos e nós também. Agradecer por todos os quilómetros que fizeram. Fica para a história o Dumiense vir a Alvalade.»