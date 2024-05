A final da Taça de Portugal foi o programa mais visto no domingo e, até hoje, o segundo mais visto de um dia em 2024, numa emissão que chegou a ser acompanhada por 3,9 milhões de pessoas, numa audiência média de 2,1 milhões.

O momento em que mais telespectadores estavam a ver a transmissão em direto da RTP registou-se às 20h04, com 2,8 milhões. Tornou-se, ao mesmo tempo, o programa com melhor share do ano: 49 por cento.

O programa mais visto do ano foi o jogo da segunda mão da meia-final da mesma competição (2 de abril), entre Sporting e Benfica (audiência média de 2,229 milhões, mas um share menor: 42 por cento), sendo que o terceiro sob o mesmo critério foi o jogo entre as seleções de Portugal e da Suécia, em março passado.

Conforme dados da GFK, o canal público liderou o dia, com 19,9 por cento de share, à frente da SIC (13,1) e TVI (12,7).