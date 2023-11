A FIGURA: Evanilson

Sérgio Conceição disse na antevisão à partida que o avançado estava à porta da seleção brasileira e, tendo em conta a situação atual da canarinha, seria uma opção mais do que válida. Evanilson parece estar de volta à melhor forma, somou mais dois golos e ganhou confiança para o que aí vem. O avançado brasileiro tem a disponibilidade física que Conceição aprecia, é forte tanto no apoio como na profundidade e na hora de finalizar só Mehdi Taremi rivaliza com ele, no plantel do FC Porto.

O MOMENTO: Namaso descomplica, 13m

O Montalegre mostrou bons princípios de jogo logo no começo, com pressão alta e saída curta na primeira fase de construção, mas o golo de Namaso pôs fim ao sonho transmontano. Costuma dizer-se que, nestes jogos, o mais difícil é marcar o primeiro. E foi o que se viu.

OUTROS DESTAQUES

André Franco

Começou como médio direito, passou para a esquerda e ainda terminou como lateral. O camisola 20 dos dragões foi um dos elementos mais ativos no jogo, fez a assistência para o 4-0 e deixou lances na retina onde serpenteou por entre adversários.

Galeno

Assistiu Namaso para o 1-0 e serviu Evanilson de bandeja antes do intervalo. Conseguiu criar perigo quando apostou na velocidade – claramente superior à de Edu Machado.

Fran Navarro

Ao nono jogo, o primeiro golo! O espanhol chegou ao Dragão com rótulo de goleador, mas tem tido poucos minutos e as exibições que teve também não inspiraram muita confiança. Esta noite, precisou de poucos minutos para marcar e talvez tenha “aberto o ketchup”.