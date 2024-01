O sorteio da Taça de Portugal feminina deixou em aberto a possibilidade de Benfica e Sporting cruzarem-se nas meias-finais, caso, nos jogos dos quartos de final, vençam respetivamente o Valadares Gaia e o Damaiense.

O sorteio realizado esta terça-feira na Cidade do Futebol, não ditou qualquer jogo «grande» nos quartos de final, marcados para 10 de fevereiro, com o Sporting, segundo classificado da Liga, a viajar ao reduto do Damaiense, quinto classificado, e o Benfica, líder da competição, a receber o Valadares Gaia, sétimo na Liga.

Por seu lado, o Sp. Braga será anfitrião do Vitória de Setúbal, da II Liga, enquanto o Racing Power vai deslocar-se ao reduto do vencedor do embate de quarta-feira entre o Länk Vilaverdense e o Gil Vicente, ambos do segundo escalão.

Nas meias-finais, o vencedor do Benfica-Valadares Gaia defrontará - como anfitrião no primeiro jogo, a 28 de março, e visitante no segundo, a 21 de abril - a equipa que ganhar o duelo entre Damaiense e Sporting.

Por seu lado, o Sp. Braga ou o Vitória de Setúbal começam em casa face a Länk, Gil Vicente ou Racing Power.

A final da 20.ª edição da Taça de Portugal está marcada para 18 de maio, para o Estádio Nacional, no Jamor.

O Famalicão, que nos oitavos de final foi goleado em casa pelo Benfica (6-0), é o detentor da Taça de Portugal, depois de ter vencido o Sp. Braga por 2-0 na final de 2022/23, disputada a 27 de maio de 2023, no Jamor.

A formação minhota foi a 10.ª, em 19 edições, a inscrever o seu nome na lista dos vencedores da prova, num ranking liderado pelo 1.º Dezembro, com sete títulos, contra três do Sporting e dois do Futebol Benfica.

Programas da Taça de Portugal feminina

Quartos de final (10 de fevereiro):

Jogo 1: Damaiense (I) - Sporting (I)

Jogo 2: Länk Vilaverdense (I)/Gil Vicente (II) - Racing Power (I)

Jogo 3: Benfica (I) - Valadares Gaia (I)

Jogo 4: Sporting de Braga (I) - Vitória de Setúbal (II)

Meias-finais (primeira mão, 28 de março):

Vencedor Jogo 3 - Vencedor Jogo 1

Vencedor Jogo 4 - Vencedor Jogo 2

Meias-finais (segunda mão, 21 de abril):

Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 3

Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 4

Final: 18 de maio, no Estádio Nacional