Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à TVI24, após a derrota na final da Taça de Portugal para o Sp. Braga, por 2-0:

«Eu, nem ninguém do Benfica, queria terminar a época assim. Era a possibilidade de discutir um título. Não conseguimos discutir tanto o título como éramos capazes. O lance do Helton, aos 15 minutos, é um lance em que o árbitro podia não ter analisado muito bem, mas há VAR. Como eu já vi o lance em vários ângulos, ele não toca no Abel [Ruiz]. O árbitro podia não ver, agora o VAR tinha obrigação de ver. Não há ali nada, não toca no pé dele. Nada. Mais ainda, a bola está a sair da zona que eles consideram o funil.»

«Como eu já disse, uma final da Taça de Portugal é importante para a calendarização e para o historial de qualquer equipa. Todos os anos, a escolha dos árbitros para a final da Taça é o árbitro que vai acabar a carreira ou que pode ser o último jogo. Isto tem que acabar. Vamos dar um prémio ao árbitro que vai acabar a carreira? O que eu tinha escolhido era um árbitro que tem ainda muitos anos e não o árbitro que vai, ou ainda não se sabe que vai acabar a carreira. Isto é um aparte do jogo, nada a ver com o jogo.»

[Se só falhou o jogar com menos um:] «Quando aparece uma situação que não estás à espera, tive de pensar bem o que fazer para poder ainda segurar a equipa taticamente com menos um. Optei por tirar o Pizzi. Tivemos dez minutos depois da expulsão um pouco desequilibrados defensivamente. Depois, fiz uma mudança tática na primeira linha defensiva com o Everton e com o Seferovic e a partir daí a equipa ficou mais equilibrada e segura. É a equipa que tem uma oportunidade pelo Julien a acabar a primeira parte. Depois, acabámos por sofrer o golo.»

[Culpado pelo lance do 1-0?:] «São todos. Aqui não há culpados. O primeiro culpado é o treinador, sou eu. Eu é que os escolho e ponho a jogar. Quando se perde, temos de saber perder e o responsável sou eu.»

[Se continua no Benfica:] «Tenho mais um ano de contrato, já estávamos a preparar a época antes da final e vamos preparar. Saí do Benfica a ganhar, saí do Flamengo a ganhar, não estou habituado a sair dos clubes a perder.»