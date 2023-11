Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória (4-1) frente ao Vilaverdense, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Claramente que o objetivo foi cumprido: entrámos sérios, comprometidos, com grande vontade de seguir em prova. Não tivemos o melhor controlo do jogo, houve um momento em que não fomos capazes de ter bloco compacto e de ter maior controlo com bola. O Vilaverdense, que olhava para essa prova como uma oportunidade de desfrutar, sem pressão de seguir em frente, aproveitou alguns espaços entre linhas e segundas bolas. Criou-nos algum desconforto. Com o tempo, fomos resolvendo essas situações. Acabámos por sofrer um golo num lance em que o jogador adversário tem mérito, mas o mais importante foi conseguido».

«Não podemos permitir tanto espaço entre setores. Contra adversários que dão prioridade às segundas bolas temo de ser mais compactos. Quando estávamos por cima perdemos muitas bolas, permitimos contra-ataques e tivemos muitos piques para trás. São momentos a treinar para estarmos melhores nos próximos jogos. O jogo estava com um ritmo e intensidade muito alta, com ataques e sucessivos contra-ataques do Vilaverdense. Quando fizemos as substituições os nossos jogadores precisaram de adaptação ao jogo, mas depois fomos capazes de resolver os problemas e de voltar a marca».

«O mais importante é a mentalidade com que encaramos os desafios. Não fomos capazes de ganhar os jogos anteriores, mas tivemos uma postura e uma mentalidade muito fortes. Depois de dois resultados menos conseguidos mostrámos o nosso processo e o nosso crescimento. Vamos ter de trabalhar para estar mais compactos e serenos no próximo jogo».

[Lesão de Tomás Ribeiro] «O Tomás sentiu um desconforto. Saiu por precaução. Pela indicação que tenho não é nada de grave».