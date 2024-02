Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, garantiu esta quarta-feira que os jogos dos «quartos» da Taça de Portugal não estão em risco, pela falta de policiamento.

«Acho que não haverá problema na realização desses jogos, até porque a PSP, a partir da situação em Famalicão, começou a precaver eventuais situações de última hora. Em todo o caso, é algo que só no momento teremos certezas», explicou.

Em entrevista à CNN Portugal, Armando Ferreira criticou aqueles que «vieram a público» denunciar alegadas baixas médicas fraudulentas, e reiterou que «não se arrepende de nada».

Sporting sai da Taça ou força revisão dos regulamentos

O terceiro ponto do artigo 42.º do Regulamento de Competições da Liga define que, depois do início da segunda volta, os duelos adiados terão de ser realizados no decurso da mesma semana ou, caso um dos clubes dispute competições nacionais ou internacionais, nas duas seguintes.

«Não sendo possível, o jogo adiado pode realizar-se nas quatro semanas subsequentes, mediante requerimento dos clubes, desde que se reúnam dois pressupostos: não estar em causa um jogo das últimas seis jornadas, como é o caso, e a Comissão Permanente de Calendários pronunciar-se em sentido favorável», explicou o advogado José Miguel Albuquerque, líder da Associação Portuguesa de Direito Desportivo.

O calendário do Sporting em fevereiro não facilitará esta tarefa, tendo em contas os seis desafios previstos – a maioria com um intervalo máximo de quatro dias –, aos quais ainda se pode juntar outro.

Caso se imponham em Leiria, na noite desta quarta-feira, os leões recebem Vizela ou Benfica na primeira mão das «meias» da Taça de Portugal, que decorrem de 27 a 29 de fevereiro.

«Se o Sporting falhar o acesso aos “oitavos” da Liga Europa, pode jogar a 6 ou 7 de março, mas, nesse caso, já seria fora das referidas quatro semanas. Vamos andar ao sabor das datas possíveis, em função da prestação do Sporting nestas competições a eliminar. Por isso, a Liga vai ter de se reajustar», esclareceu José Miguel Albuquerque.

Para já, há apenas uma certeza. Independentemente da data, Sporting e Famalicão utilizarão os futebolistas que estavam registados até ao último sábado, à exceção de castigados na 20.ª jornada e reforços não inscritos em tempo útil.