O treinador do Leça, Luís Pinto, afirmou esta segunda-feira que o jogo com o Sporting, nos quartos de final da Taça de Portugal – assim ditou o sorteio desta tarde – vai ser «uma oportunidade fantástica» para mostrar a «qualidade» do plantel da equipa do Campeonato de Portugal. Porém, diz que, mais do que o adversário, o importante é estar nos quartos de final da ‘prova rainha’.

«Para nós, era igual sair quem saísse. Importante era estarmos nesta fase. Estando nesta fase e já sabendo o adversário, vamos aproveitar, desfrutar. Vai ser uma oportunidade muito grande para ainda pormos mais à prova as nossas competências e qualidades e vai ser uma oportunidade fantástica para mostrar a qualidade dos nossos jogadores», começou por dizer, na primeira reação ao sorteio, em declarações ao Canal 11.

«Vamos receber o melhor possível, da mesma forma que recebemos todos os adversários o melhor possível, isto também é a beleza da Taça: a diferença de realidades de equipas que estão na mesma competição e que, durante 90, 120 minutos - ou até penáltis - disputam o mesmo objetivo. Esta beleza da Taça, a essência está aí: a nossa realidade e o recebermos um clube grande, que é campeão nacional. Estes jogadores vão dar uma resposta fantástica», disse o técnico de 32 anos.

Já o presidente do Leça, José Pinho, afirmou que espera «casa cheia» na receção ao atual campeão nacional, comandado por Ruben Amorim.

«Estou satisfeito pelo resultado do sorteio, temos oportunidade de ter o Sporting novamente em Leça, vai ser um excelente jogo. Vamos tentar ombrear e receber bem a direção do Sporting e toda a sua comitiva. Esperamos que corra tudo bem e que o Leça saia vencedor», projetou o dirigente.

Luís Pinto disse ainda que o foco imediato do Leça é o jogo do Campeonato de Portugal, ante o Alvarenga, a 9 de janeiro. «Quando for tempo de pensar no Sporting, iremos pensar. Uma coisa é certa: vamos entrar em campo com a máxima humildade, mas com a máxima ambição para conseguir algo positivo e já que estamos nos quartos de final, vamos tentar passar às meias-finais», garantiu.

Os quartos de final jogam-se entre 11 e 13 de janeiro e o vencedor do Leça-Sporting defronta, nas meias-finais, o vencedor do Vizela-FC Porto.