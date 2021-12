O FC Porto vai deslocar-se a Vizela no único duelo entre equipas da I Liga nos quartos de final da Taça de Portugal, ao passo que o Leça, grande sensação da competição até ao momento, vai receber o campeão nacional Sporting. Assim ditou o sorteio realizado esta tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já o Portimonense vai receber o Mafra, ao passo que o Rio Ave é anfitrião do Tondela.

Os encontros desta eliminatória vão realizar-se entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2022.

Quanto às meias-finais, e de acordo com o calendário de competições da Federação (FPF), os jogos da primeira mão são entre 1 e 3 de março e os jogos da segunda mão entre 19 e 21 de abril. O sorteio do caminho desta fase determinou que o vencedor do Leça-Sporting vai defrontar o vencedor do Vizela-FC Porto, ao passo que os vencedores do Rio Ave-Tondela e do Portimonense-Mafra medem forças nas 'meias'. Na primeira mão desta fase, jogam em casa os vencedores do Leça-Sporting e do Rio Ave-Tondela.

A final é a 22 de maio de 2022.

QUADRO COMPLETO DE JOGOS DOS QUARTOS DE FINAL:

Jogo 1: Portimonense (I) - Mafra (II)

Jogo 2: Vizela (I) - FC Porto (I)

Jogo 3: Rio Ave (II) - Tondela (I)

Jogo 4: Leça (CP) - Sporting (I)

MEIAS-FINAIS:

Jogo 5: Vencedor do Leça-Sporting x Vencedor do Vizela-FC Porto

Jogo 6: Vencedor do Rio Ave-Tondela x Vencedor do Portimonense-Mafra

FINAL:

Vencedor do Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6