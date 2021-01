A figura: «patrão» Sérgio Oliveira

Sempre uma das melhores unidades da sua equipa, o patrão do meio campo portista bem tentou a sua sorte, por diversas ocasiões, na cobrança de livres diretos. O golo chegou no prolongamento, no culminar de um canto estudado, que valeu o carimbo no passaporte para os quartos de final.

O momento: Evanilson entra e marca

Com o cronómetro a caminhar a passos largos para o final do jogo, o FC Porto estava em desvantagem no marcador e em risco de ficar pelo caminho na Taça. Foi a deixa para Evanilson, que nem precisou de um minuto em campo para marcar e repor o empate, forçando o prolongamento.

Outros destaques:

Riascos

O avançado colombiano deixou clara marca neste encontro. Assistiu para o primeiro golo, que valeu o empate, e marcou o segundo, que selou a vitória. Sobretudo na primeira parte, foi sempre um dos focos de desequilíbrio que a sua equipa buscava, fazendo uso da sua velocidade.

Pedrão

Foi a melhor unidade na linha defensiva do Nacional. É certo que não se livrou de alguns calafrios, mas também ficaram na retina alguns bons cortes que adiaram o segundo golo portista.

Luis Díaz

O colombiano foi o principal impulsionador do ataque azul e branco na primeira parte. Chegou a ameaçar num par de ocasiões, antes de armar o remate para concretizar uma boa jogada que resultou no primeiro golo do jogo.

Taremi

Teve algumas oportunidades para marcar durante o tempo regulamentar, mas o seu golo só chegou já na ponta final do prolongamento. Ainda assim, um prémio justo para um avançado que também soube ajudar a criar ocasiões para os companheiros e até podia ter protagonizado um golo pleno de classe, na segunda parte.