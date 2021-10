David Nogueira, treinador do Moitense, depois da goleada consentida diante do Sp. Braga (0-5), no Estádio Alfredo da Silva, em jogo da terceira eliminatória da Taça d Portugal:

[Acabou o sonho, mas valeu a pena por esta moldura humana?]

- Acabou o sonho, mas com tudo aquilo que foi espelhado no campo, com tudo aquilo que os jogadores nos deram, foi um dia histórico. Daqui a muitos anos ainda se vai falar neste jogo. Enquanto formos vivos vamos recordar este dia para o resto das nossas vidas.

[O Moitense ainda resistiu 40 minutos…]

- Além do mérito do Sp. Braga, a gestão física da nossa equipa é completamente diferente. Sentimos isso um bocadinho, mas aguentámos bem até ao fim.

[Agora terá de preparar a equipa para regressar aos Distritais]

- Acredito que, em termos motivacionais, este jogo, por si só, é mais do que motivante. Eles agora estão na lua e para trazê-los para a terra vai ser mais complicado.

[A equipa sai daqui valorizada, apesar da goleada?]

- Vou tocar num ponto que acho importante frisármos. Somos um dos clubes com o orçamento mais baixo do Distritais, senão mesmo o mais baixo. Temos 220 mil euros para toda a época e estar no Campeonato Distrital na forma como competimos, é mérito do trabalho dos jogadores.

[Faltou um golo para a festa ser ainda a maior?]

- O grande sonho era ganhar o jogo, sabíamos que era complicado, mas para sair em grande também tentámos um golo e quase que o fizemos.