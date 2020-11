O treinador do Oriental, Rui Gregório, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Famalicão (3-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Cansaço traiu a equipa?] No momento do primeiro golo podemos fazer falta, matar o jogo. Foi uma desatenção nossa. Acho que não, os nossos jogadores estão bem fisicamente, preparados, estavam inteiros aos cinco e aos 50 minutos de jogo. Não acredito que a nossa equipa esteja mal fisicamente.

[Faltou um pouco de transição ofensiva?] Estamos a jogar com o Famalicão, e tiveram um grande alerta ontem [derrota do Portimonense com o União de Leiria]. Vinham preparados, mas os dois primeiros cantos foram nossos. Não foi com a qualidade [ofensiva] que precisávamos, faltou uma definição mais eficaz. Chegámos [à baliza] as vezes que tivemos de chegar. Na primeira parte não houve oportunidade para os dois lados, mas jogámos o jogo pelo jogo. Não estávamos a jogar com um clube qualquer.

[Poucas oportunidades do Famalicão na primeira parte?] Houve vários motivos. Foi a entrada forte e com personalidade da nossa equipa. O que eu vi foi um Famalicão bem aceso, quando tiveram de aliviar, aliviaram. A equipa esteve competente. É um resultado que se aceita, mas estou satisfeito com os jogadores do Oriental. Estiveram organizados, agressivos o quanto baste. O lance do primeiro golo atirou a equipa um bocado para baixo.»