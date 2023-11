A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira os árbitros para os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

No FC Porto-Montalegre, de sexta-feira, estará Hélder Carvalho, assistido por Francisco Pereira e José Mira. No dia seguinte, Manuel Oliveira será o juiz da receção do Benfica ao Famalicão – Carlos Campos e Hugo Santos os assistentes.

No domingo, Bruno Costa apitará o Sporting-Dumiense, que se joga em Alvalade. Carlos Martins e Jorge Fernandes serão os assistentes.

A quarta eliminatória da Taça, recorde-se, joga-se no próximo fim de semana, nos dias 24, 25 e 26.

OS ÁRBITROS DOS JOGOS DA QUARTA ELIMINATÓRIA DA TAÇA DE PORTUGAL:

FC Vizela-CF Estrela Amadora

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Pedro Vieira

FC Porto-CDC Montalegre

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e José Mira

4.º árbitro: Fábio Loureiro

CF Canelas 2010-Marítimo M.

Árbitro: Gonçalo Neves

Assistentes: Vanessa Gomes e Renato Carvalho

4.º árbitro: Hugo Silva

FC Serpa-Gil Vicente FC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Josué Padeiro

CD Nacional-Casa Pia AC

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Fábio Silva e José Pereira

4.º árbitro: Tiago Neves

Portimonense SC-SC Braga

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Dinis Gorjão

FC Penafiel-Vitória FC

Árbitro: Carlos Teixeira

Assistentes: Andreia Sousa e João Morte

4.º árbitro: André Neto

Vitória SC-Länk Vilaverdense

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha

4.º árbitro: Marco Cruz

SL Benfica-FC Famalicão

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Flávio Lima

O Elvas CAD-CD Santa Clara

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Ana Lóide e Vitor Aires

4.º árbitro: Sergio C. Jesus

UD Leiria-AC Malveira

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: Cátia Tavares e Filipe Fernandes

4.º árbitro: João Casegas

Estoril Praia-CD Mafra

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Luís Costa

4.º árbitro: João Pinto

SCU Torreense-CD Tondela

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Nuno Pereira e Jonathan Babo

4.º árbitro: Rui Madeira

Sporting CP-Dumiense CJP

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Diogo Mesquita

FC Arouca-Boavista FC

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: André Dias e Inácio Pereira

4.º árbitro: Ricardo Moreira

USC Paredes-Amarante FC

Árbitro: João Matos

Assistentes: João Mota e Rui Fernandes

4.º árbitro: João Carvalho