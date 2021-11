Declarações do futebolista do Varzim, Ismael Lekbab, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O guardião dos poveiros foi um dos destaques da partida, com um punhado de boas defesas:

«Foi um bom jogo, ambas as equipas tiveram várias oportunidades, mais o Sporting, como é normal. Na segunda parte, foi mais a sorte do jogo. A bola entra no sítio onde não estava ninguém, o Pedro [Gonçalves] estava sozinho ao segundo poste e, depois, é o penálti a acabar.»

«Fica uma boa exibição, mostrar que temos qualidade, que estamos focados para o campeonato, para melhorar a nossa classificação.»

[II Liga:] «Nós entramos em todos os jogos para ganhar, não temos tido a sorte do jogo, mas estamos a fazer tudo para que seja ao contrário.»