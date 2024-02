Álvaro Pacheco promete um Vitória de Guimarães com «grande motivação» para vencer o Gil Vicente, «um adversário de valia», que derrotou os «conquistadores» na Liga, a 28 de janeiro.

Na projeção da receção aos gilistas, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal, o treinador dos vimaranenses aponta às meias-finais, patamar atingindo pela última vez em 2017.

«Queremos superar debilidades e focar-nos em superar um adversário com qualidade. Precisamos de afinar aspetos de posicionamento, de comportamento e de sermos mais acutilantes e letais na frente [em relação ao duelo do campeonato]», disse, em conferência de imprensa.

Confirmando a titularidade de Charles, habitual guardião na Taça de Portugal, o técnico adivinha um Gil Vicente à procura do golo desde o apito inicial.

«Como é uma prova a eliminar e não há oportunidades para recuperar, o Gil Vicente vai aproveitar as suas características ofensivas, o seu futebol apoiado, as características dos extremos para o jogo interior. Acredito que vai ser uma equipa muito mais corajosa do que foi no jogo da Liga», concluiu.

A partida entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente está agendada para as 18h45 desta quinta-feira. O vencedor da eliminatória medirá forças com FC Porto ou Santa Clara nas meias-finais da Prova Rainha.