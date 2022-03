O Bétis apurou-se esta quinta-feira para a final da Taça do Rei, mas Joaquín não prolongou a noite para festejar com os companheiros e até foi para casa mais cedo.

«Não vou sair hoje, a minha mulher disse 'vou ficar à tua espera', por isso vou para casa, vou mudar de roupa. Se já for tarde, tenho que ir com o casaco do Bétis. Mas quero ver a minha esposa e as minhas filhas que sofreram como todos os béticos e como eu. Grande alegria», brincou.

A equipa de Sevilha, onde alinha William Carvalho e Rui Silva, terá pela frente na final o Valência, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia.