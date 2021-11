Salvo alguma surpresa de última hora, Joaquín vai terminar a carreira futebolística no final da presente temporada, a poucos meses de completar 41 anos.

No programa El Hormiguero, da Antena 3, o capitão do Betis explicou a decisão de se retirar e falou sobre o novo projeto que tem, como apresentador de televisão.

«Pessoalmente é difícil, acho que encontrar o momento certo para retirar-se numa profissão que tem sido a tua vida desde que nasceste é muito complicado. As pessoas dizem-me que tenho de retirar-me quando estou lá em cima, mas nesses momentos tens vontade de continuar», começou por dizer.

«Mas com 40 anos não é que sinta que é o momento, é que já não jogo, já sou só mais um. Mas tomar esta decisão é muito complicado porque continua a ter a mesma ilusão, continuo a desfrutar, mas é difícil porque já não tenho muitos minutos, mesmo a treinar demasiado bem, jogo pouco», continuou.

Joaquín falou também do novo programa que vai ter na televisão: «Vai ser um programa muito divertido, com muito humor e alegria, quero que as pessoas se identifiquem comigo. Vou deixar o futebol, mas quero continuar a trabalhar e a aprender profissões. Terei pessoas muito importantes no meu programa, os melhores cozinheiros, os melhores pilotos…»

No entanto, e pelo menos para já, Joaquín prefere que o chamem de futebolista, e não de apresentador, ele que confessa que será muito difícil quando deixar o futebol.

«Pensei sobre isso, não ver os meus colegas de equipa, não cheirar a relva, não ter as botas molhadas… Por muitas coisas que tenha para fazer e por muito que tenha o futuro planeado, acho que vou sentir muito a falta disso e vou adormecer a pensar em futebol. Não sei fazer outra coisa senão jogar futebol», atirou.