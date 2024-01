Xavi envolveu-se em trocas de empurrões com jogadores e elementos da equipa técnica do Barbastro no final do jogo da Taça do Rei que o Barcelona acabou por vencer por 3-2. No final do jogo, o treinador desvalorizou os incidentes e lamentou ainda o golo mal anulado a João Félix quando o resultado estava ainda em 1-0.

Com um penálti para cada lado nos últimos instantes da partida, o jogo acabou os ânimos à flor da pele, com o treinador do Barcelona a dirigir-se ao árbitro e a ser empurrado por um dos suplentes do Barbastro. Um incidente que deu origem a uma acalorada troca de palavras que depois se prolongaram como novo desentendimento com outro jogador da equipa da casa.

Xavi desvalorizou os incidentes. «Nada de especial, fala-se sempre no final dos jogos. Há coisas que se falam com os árbitros, nada de mais. Ainda agora estivemos a falar com o treinador e com os jogadores do Barbastro no balneário. Não procurem problemas onde não há», destacou.

Quanto ao golo anulado a João Félix, Xavi lamenta a ausência de VAR nesta fase da competição. «Disseram-me que o golo do João é legal. É uma pena que não tenhamos VAR nesta competição. Não entendo que não haja Var, mesmo sendo num campo de menor categoria», destacou ainda o treinador do Barcelona.

Veja as imagens da polémica: