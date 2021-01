A FIGURA: Darwin

Um todo-o-terreno no ataque do Benfica, ora de frente para a baliza, ora a descair para o flanco esquerdo ou esporadicamente a aparecer sobre a meia-direita. Onde era necessário estar, ele estava. Quase tudo o que a equipa de Jorge Jesus fez de produtivo no plano ofensivo na primeira parte passou pelo uruguaio. Fez o primeiro remate dos encarnados, atirou ao poste, «amarelou» Sequeira e sofreu o penálti que Pizzi converteu. Caiu muito de rendimento na segunda parte, mas o que fez na etapa inicial justifica o estatuto de figura das águias.

O MOMENTO: penálti sobre Darwin e empate de Pizzi

O Benfica procurava a todo o custo o empate e foi premiado muito perto do apito para o intervalo. Darwin foi carregado pelas costas por David Carmo e Fábio Veríssimo apontou para a marca dos onze metros, de onde Pizzi não enjeitou a oportunidade.

OUTROS DESTAQUES

Pizzi: assumiu com Taarabt a batuta do futebol encarnado no miolo do terreno, alternando por vezes o posicionamento com o marroquino. Foi forçado a cobrir um raio de ação maior do que o habitual mas, ainda assim, foi um dos melhores em campo das águias. Marcou de penálti a fechar a primeira parte, pouco depois de arrancado um cruzamento perfeito para Seferovic. No início da etapa complementar quase bisou, mas Matheus negou-lhe as intenções com uma extraordinária parada.

Cervi: com Nuno Tavares e Grimaldo ausentes devido à covid-19, Jorge Jesus apostou no argentino para a lateral-esquerda, pondo em prática uma experiência vista na pré-época. A defesa a três libertou-o de algumas tarefas defensivas que poderiam pôr a nu algumas lacunas e permitiu-lhe ser acutilante com bola no flanco esquerdo. Arrancou bons cruzamentos, tendo preferencialmente Darwin como referência.

Weigl: protagonizou a maior surpresa reservada por Jorge Jesus esta noite, ao aparecer, como chegou a fazê-lo em tempos no Borussia Dortmund, no eixo defensivo. Entre os 19 e os 23 minutos foi decisivo: primeiro ao evitar que Abel Ruiz lhe ganhasse as costas e ficasse isolado e, depois, a dar o corpo a um remate do avançado espanhol do Sp. Braga. Claramente que não é ali que se sente como um peixe na água e, por não ser forte nas marcações individuais ou suficientemente veloz para garantir sempre um eficaz controlo da profundidade, nunca será ali que se evidenciará. Ainda assim, mostrou níveis de concentração elevados e exibiu-se a um nível regular.