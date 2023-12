Luís Silva, jogador do Aves SAD, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida frente ao Benfica (4-1), em jogo da terceira jornada do grupo B da Taça da Liga:



«O resultado é pesado para o que demonstrámos. Como disse na antevisão, viemos jogar o jogo pelo jogo. Transportámos para este jogo o que fazemos na II Liga. Acho que até aos 60 minutos fizemos o que pretendíamos, depois a falta de frescura tirou-nos lucidez. O Benfica tem qualidade, mas provámos que o Aves e a II Liga têm qualidade. Os meus colegas estão de parabéns.



[Ausência de Jorge Costa no banco]: «Temos uma equipa técnica recheada de qualidade. O mister transmitiu a mensagem que queria transmitir. Tivemos o Marco no banco e não notámos diferença nenhuma. O líder faz a diferença, mas não foi por aí que as coisas não correram tão bem e que sofremos uma derrota tão expressiva.



O que levámos daqui? Que a nossa ideia tem resultado, causa mossa. Hoje conseguimos causar mossa ao Benfica. Estivemos a vencer, mas sofremos dois golos por erros nossos que, se calhar, no nosso campeonato não se nota muito, mas que aqui, paga-se caro. Dá-nos esperança para o futuro. Comprámos esta ideia em julho e não a vamos vender. No final vamos ser felizes.»