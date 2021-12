O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não consta na ficha de jogo do FC Porto-Rio Ave e vai falhar a partida, devido ao castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que os dragões recorreram para o Pleno do CD, mas o recurso foi recusado, conforme noticiou o Maisfutebol.

O FC Porto tem ainda a possibilidade de avançar com uma providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto, o que suspenderia o castigo de 15 dias, e permitiria a Conceição estar nos jogos com o Benfica.