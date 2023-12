Sérgio Conceição reagiu, em conferência de imprensa, à eliminação da Taça da Liga. O treinador do FC Porto assumiu a culpa pela derrota, mas atribuiu também mérito ao Estoril.

«Esta derrota significa que não vamos competir para revalidar o título. Tive de ajustar algumas situações durante o jogo. Isso aconteceu por demérito do Sérgio Conceição e por mérito do Vasco Seabra. Queríamos ganhar o jogo, mas não estive bem. Temos as outras competições e vamos lutar por elas.»

Sérgio Conceição diz que ficou muito insatisfeito com a sua estratégia para o jogo com o Estoril e diz que não sabe quando vai poder contar com Alan Varela e João Mário.

«Fiquei insatisfeito com a estratégia que montei para o jogo. Não sei quando vou poder contar com o João Mario e com o Alan Varela, não sei.»