Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota em casa do Estoril, na segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga:

«[O que é que falhou?] Falhou o treinador do FC Porto.

Porquê? Falhou. Perdemos.

[Que análise faz ao jogo?] Nos momentos cruciais, não tivemos a competência de fazer golo e, depois – e muito bem – sempre que saía para o ataque o Estoril saía com perigo, de forma rápida. Houve muita coisa que correu mal. O culpado é o treinador. Mérito do Estoril. Parabéns ao Estoril que está na final four pela primeira vez e mereceu.

[Fábio Cardoso disse que no FC Porto não há muito tempo para pensar nas vitórias nem nas derrotas] O próximo jogo é o mais importante. Há que baixar a cabeça, perceber o que não correu bem, temos de falar, não há tempo para pensar, mas, dentro do campo, a começar por mim, temos de fazer mais e não perder jogos desta natureza. Houve muita coisa que não me agradou, a começar pelo que eu podia ter feito e não fiz como treinador.

O que podia ter feito mais? Situações que falamos dentro do balneário.

Já tenho muitos anos de futebol. Os ensinamentos são diários.»