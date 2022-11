Declarações do treinador do Mafra, Ricardo Sousa, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o FC Porto (2-2), em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

[O que aconteceu com Wendell:] «Com o Wendell é um momento normal do futebol. Estamos a empatar 2-2, naquela altura a jogar com menos um, se calhar um ponto era suficiente, o Wendell queria ganhar, lances do futebol, nada de mais, passou, amanhã é um novo dia. Se me cruzar com ele, vou cumprimentá-lo e desejar-lhe sorte.»

«Independentemente de enaltecer a qualidade que apresentámos, sinto-me defraudado por não conseguir sair daqui com os três pontos depois do 2-0 ao intervalo. Orgulho enorme no que os jogadores fizeram.»

«Já sabia que os primeiros dez minutos da segunda parte seriam importantíssimos. Acabámos por sofrer um golo aos 47 minutos e, na minha opinião, o FC Porto faz dois golos em dois ressaltos. Sinto que a equipa estava organizada para que o FC Porto não conseguisse entrar. Infelizmente sofremos logo no início da segunda parte, retirou-nos confiança.»