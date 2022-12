Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-0 no Dragão, frente ao Gil Vicente, nos quartos de final da Taça da Liga:

«[Taremi a marcar depois de regressar do Mundial e reações dos adeptos] O Mehdi é mais um jogador, mas o público quer é ganhar e, se possível, com ópera e não com fato de macaco, mas a exigência tem a ver com o histórico do clube e é um bom sinal. O nosso presidente meteu-nos numa situação difícil, ganhou muito nos últimos 40 anos. Pode haver uma assobiadela aqui e acolá, é normal.

[Em que consiste a lesão de Evanilson, após um choque com um adversário] Teve um problema no joelho. Vamos avaliar.

[Viu o cartão amarelo por não ter a braçadeira de treinador no braço] Acho que é a primeira vez. Não tinha vindo ao banco, não me tinha avisado, eu até estava sentado a refletir sobre o jogo. A agressividade e forma como vem e fala, não são boas. Quando tirei o casaco, a braçadeira foi junto e nem me lembrei. Está escrito, está na lei e foi por essa razão.

[Satisfeito com a quantidade de oportunidades que a equipa cria?] É a nossa forma de jogar, criámos muitas situações, mas temos de melhorar esse capítulo. Estamos em constante evolução e temos de melhorar a eficácia ofensiva.

[Evolução da Taça da Liga onde agora vai defrontar o Académico de Viseu] A competição tem evoluído, não temos de desvalorizar, é um titulo. Claro que há prioridades, os objetivos são definidos no início da época e a Taça da Liga é um deles. Mas, agora, o mais importante é pensar no Arouca e no trabalho que temos de fazer em cima de algumas situações que não correram tão bem hoje.»