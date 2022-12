Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-0 no Dragão, frente ao Gil Vicente, nos quartos de final da Taça da Liga:

«[Exibição aquém das expectativas] Não foi um jogo muitíssimo consistente da nossa parte. Entrámos bem, com o golo, como no último jogo. Depois, problemas com o VAR antes do jogo, no golo, algumas paragens que quebram um bocado o ritmo do jogo e, quando a bola rolava, não estivemos tão bem como queríamos a nível defensivo, a condicionar a dinâmica do adversário. Também com bola, definimos mal e a falhámos passes que considero fáceis.

Na segunda parte corrigimos um ou outro pormenor, deu-se a lesão do Evanilson e não fomos eficazes em algumas situações. Mesmo antes da expulsão do Danilo podíamos ter mais golos. O Pepê também entrou e depois saiu. Um jogo algo estranho, até o meu amarelo foi estranho. Queríamos passar e presentear os adeptos que vieram aqui num dia pouco apelativo. Queríamos dar uma boa exibição, não foi das melhores, mas valeu pela passagem e o resultado é que fica. A presença na 'final four' é que é importante.»