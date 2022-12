Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas após a derrota por 2-0 no Dragão, frente ao FC Porto, nos quartos de final da Taça da Liga:

«[O que faltou para ter outro resultado?] Faltou mais tranquilidade. Curiosamente, entrámos muito bem naqueles dois minutos iniciais, chegámos à área do FC Porto e sofremos um golo por adormecimento. Demorámos a encontrar-nos, mas, depois, conseguimos e, no meio da primeira parte, estabilizámos o nosso jogo e criámos algumas situações. Faltou finalização e acautelar a parte disciplinar, ficamos bastante condicionados na primeira parte com os cartões [amarelos].

[Danilo já tinha amarelo como o Lucas, mas tirou apenas o central. Porquê?] Tínhamos pensado nessa situação já na primeira parte, mas à medida que estávamos a crescer, sentimos que o jogo estava mais estável. Foi uma decisão que se calhar devia ter tomado.

[O Gil Vicente é uma equipa mais confortável com bola. Acredita que vai colher frutos disso no campeonato?] Senti a equipa bastante concentrada. O que mais quero é atitude competitiva, é o que pretendo ver. Isso vai trazer resultados. Até houve uma evolução em relação ao jogo anterior, conseguimos estabilizar a parte defensiva. Até à expulsão fomos equilibrados e isso mostra a atitude competitiva que tem crescido no seio da equipa.»