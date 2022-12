Declarações do treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

«Acima de tudo, em primeiro lugar, não é o resultado que queríamos. Foi um bom teste para nós, a equipa mostrou grande atitude. Entrámos bem, depois ficámos um bocadinho instáveis, mas continuámos à procura. Ficámos condicionados na primeira parte com amarelos, tentámos salvaguardar, podíamos ter salvaguardado essa situação mas pronto, foi o resultado.»

[Balanço da participação na prova:] «Leva motivação, que é importante para dar a volta ao que têm sido os resultados no campeonato e vamos trabalhar para melhorar.»

[Se a equipa sentiu a falta de alguns jogadores:] «Não, temos um plantel extenso e com qualidade para dar resposta às ausências.»