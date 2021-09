Sintrense é o adversário do FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.



O emblema de Sintra é atualmente o penúltimo classificado da série E do Campeonato de Portugal com apenas dois pontos em dois jogos.



Para chegar a esta ronda da prova Rainha, o Sintrense começou por afastar o Sport Clube Glória do Ribatejo (4-0) e afastou o Atlético de Macedo de Cavaleiros nos penáltis na segunda eliminatória.

Este será, de resto, o primeiro duelo entre as duas equipas.