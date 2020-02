Bruno Lage aproveitou uma pergunta sobre o mercado de transferências para… elogiar os seus jogadores. Mais concretamente, Vlachodimos, voltando a falar da tentativa que as águias fizeram para contratar Fabianski.

«Nunca foi posta em causa a competência do Ody [Vlachodimos], sabíamos que tínhamos um excelente guarda-redes e temos de elogiar a sua evolução. Olhar para ele agora na construção, é ver um jogador completamente diferente. Temos outra capacidade para construir por trás, graças a ele. E também teve um crescimento muito bom a sair dos postes. Eram as duas situações em que sentíamos que ele podia crescer. A trazer algum jogador seria para aumentar a competitividade», reforçou.

Aproveitando a onda de elogios, Lage aproveitou para os estender a Taarabt, dando mesmo o exemplo do trabalho feito pelo marroquino.

«O que queríamos fazer com os guarda-redes era semelhante que vemos com o Adel [Taarabt]. Ao vê-lo a treinar e a jogar, quem compete com ele por um lugar tem de estar sempre a top porque ele não deixa ninguém respirar. E depois entra e ajuda a equipa», aponta.

Lage voltou ainda a falar dos guarda-redes, elogiando também Svilar e Zlobin, comparando-os… com Ederson e Oblak.

«Temos dois excelentes guarda-redes entre nós, dois miúdos, o Svliar e o Zlobin. E temos a possibilidade de fazer com eles aquilo que já foi feito, por exemplo, com o Ederson e o Oblak: colocá-los durante dois ou três anos onde possam jogar, neste caso na equipa B», referiu.