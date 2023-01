Minuto 77 do Varzim-Benfica. Enzo Fernández dá uma estocada final no encontro e deixa uma garantia no festejo: ele fica. Um momento de clara comunhão com companheiros de equipa e adeptos, no regresso ao terreno de jogo, a encerrar com um gesto claro uma novelas de abertura deste mercado de janeiro.

Pelo caminho, como se disse, Enzo acabou com as esperanças da equipa da Liga 3, que chegou a ameaçar o empate antes do 0-2, fruto de uma boa entrada da segunda metade do encontro. Grimaldo tinha inaugurado a contagem ao logo ao quarto minuto, na cobrança exemplar de um livre direto, mas o Benfica tardou em afastar as dúvidas, enfrentando sobressaltos indesejados. Missão cumprida, ainda assim. Segue-se o dérbi.

FICHA DE JOGO

Roger Schmidt não quis correr riscos, evitando pensar em demasia no dérbi de domingo com o Sporting. O treinador do Benfica fez apenas quatro alterações no onze, em relação ao triunfo frente ao Portimonense, reabilitando Enzo Fernández e alterando as peças no setor defensivo.

David Neres, Lucas Veríssimo e Morato surgiram igualmente de início, ganhando ritmo para batalhas futuras. O extremo brasileiro, aliás, jogou apenas os primeiros 45 minutos, demonstrando estar ainda à procura dos índices físicos ideais.

O Varzim, segundo classificado na Serie A da Liga 3, apresentou-se de forma desinibida frente aos líderes da I Liga, mas sofreu um choque ao quarto minuto de jogo, quando Grimaldo cobrou de forma exemplar um livre direto à entrada da área.

O lateral espanhol, capitão na Póvoa de Varzim, apontou para o ângulo da baliza de Ricardo Nunes, levantou por cima da barreira e deixou o experiente guarda-redes sem reação. A bola ainda parece desviar ligeiramente em Julián Bonilla antes de seguir para o fundo das redes.

A equipa poveira não conseguiu contrariar a natural superioridade do adversário na primeira meia-hora de jogo. Em 5x2x3, os varzinistas perdiam grande parte dos duelos a meio-campo e permitiam inúmeras combinações nos últimos 30 metros. Nessa altura, faltou clarividência ao ataque encarnado.

Com Chiquinho a par de Enzo Fernández no comando das operações a meio-campo, Aursnes tinha liberdade para atacar e Draxler e David Neres surgiram regularmente no corredor central, baralhando as marcações. Na frente, Gonçalo Ramos. Durante largos minutos, o carrocel ofensivo do Benfica prometeu causar mais estragos. Não cumpriu.

Os homens de Tiago Margarido começaram a soltar-se a caminho do intervalo e voltaram com extrema ambição, alterando por completo o panorama. Os jogadores do Benfica foram para as cabines já em gestão, a medir esforços, convictos de que a eliminatória estava controlada. Ilusório.

O Varzim cresceu e aproximou-se com cada vez maior assiduidade da baliza de Vlachodimos, que tinha tido pouco trabalho até então. Tito Júnior caiu na área visitante, em lance com Grimaldo, e ficou a pedir grande penalidade. O árbitro mandou jogar.

Pouco depois, tendo já apresentado queixas físicas na primeira metade, Grimaldo ficou novamente estendido no relvado, pedindo a substituição. Ristic entrou de pronto, a par de Florentino. Draxler, que continua arredado dos grandes momentos a que habituou os adeptos de futebol, saiu cabisbaixo.

A formação nortenha esteve claramente por cima até aos 65 minutos. Porém, depois de um par de sustos – sobretudo um cruzamento traiçoeiro de Areias que Vlachodimos sacudiu para canto -, o Benfica ganhou maior consistência a meio-campo e foi tirando partido do crescente desgaste da equipa da Liga 3.

O líder do escalão principal já estava por cima do encontro quando Enzo Fernández assinou o 0-2 (77m). O festejo do internacional argentino, batendo no peito e garantindo aos adeptos que fica, acabou por ser o grande momento do encontro.

O Varzim procurou o golo de honra até ao apito final e fez por merecê-lo, sobretudo Areias, que ficou a centímetros do festejo ao minuto 86. Seria um prémio justo pela bela trajetória dos poveiros na Taça de Portugal. Fica a boa imagem, segue o Benfica para os quartos de final.