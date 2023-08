O nome do Cinfães não surgiu no sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, realizado nesta segunda-feira, apesar de a equipa ter terminado a época no 2.º lugar da Divisão de Honra da AF Viseu.

«O Clube Desportivo de Cinfães informa que, por motivos que são totalmente alheios à direcção, o sorteio da 1° Eliminatória da Taça de Portugal não contemplou a nossa equipa, tendo esta obtido o segundo lugar na tabela classificativa da época passada bem como vencido a Taça Distrital», pode ler-se, em nota oficial.

O Cinfães garante que «serão tomadas todas as diligências para que o clube seja ressarcido por todos os prejuízos que a situação acarreta, tanto desportiva como financeiramente».

«De tudo faremos para que sejam apurados os motivos e que a situação seja devidamente esclarecida por quem de direito», conclui a direção.